Konya'da çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u sahibine teslim edildi - Son Dakika

Konya'da çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u sahibine teslim edildi
28.01.2021 17:43
Konya'nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Konya'nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Eğiste Mahallesinde, 23 Aralık 2020 ve 08 Ocak 2021 tarihlerinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 60 koyun ve 39 kuzu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundu.
Ekipler, Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesinde buldukları hayvanları sürü sahibine teslim etti.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı, diğer hayvanların bulunması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
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