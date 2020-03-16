Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

7 saat önce

Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu, System.String[]

Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya'da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi aracını bulamayınca polise haber verdi. Otomobilin bulunabilmesi için il genelinde çalışma başlatılırken, çalınan otomobilin Seydişehir ilçesinde eski ceza evi yerine yapılan otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından otomobil parmak izi çalışması yapılırken, araç daha sonra sahibine teslim edildi. Polis, aracı çalın kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA

Seydişehir, Konya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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