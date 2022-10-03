Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı

03.10.2022 13:27
Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı

Konya'da cami ve evlerden musluk malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da cami ve evlerden musluk malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yaylapınar Mahallesi'nde bir binada çok sayıda su sayaçları ve musluk başlıkları ele geçirdi.

Yapılan araştırmalarda ele geçirilen malzemelerin bir kısmının Meram ve Karatay'daki camilere ait olduğu, bir kısmının ise evlerden çalındığı tespit edildi.

Polis, hırsızlık mallarını M.Y'nin (27) satın aldığını ve bu malzemeleri 25 hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olan H.A'dan (25) aldığı bilgisine ulaştı.

Süleymaniye Mahallesi'nde polis ekiplerini görmesiyle kaçmaya başlayan hırsızlık şüphelisi H.A, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şüphelinin 4 açıktan hırsızlık, 5 mabetten hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen M.Y. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, Meram, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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