Son Dakika Haberleri: Konya'da camilerde fetih suresi okundu
Son Dakika Güncel Konya'da camilerde fetih suresi okundu

Konya'da camilerde fetih suresi okundu

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için Konya'daki camilerde Fetih suresi okunup, dua edildi.

Konya'da camilerde fetih suresi okundu, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için Konya'daki camilerde Fetih suresi okunup, dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için tüm yurtta camilerde Fetih Suresi okundu. Konya'da da camilerde de sabah namazında Fetih suresi okunup, cemaat eşliğinde, dua edildi.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin videosu paylaşım rekoru kırıyor
Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi YEP'te yer alan yeni sistemle çalışanlar iki kere emekli olacak İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:24:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da camilerde fetih suresi okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]