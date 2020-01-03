Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesindeki camide 4 kişi arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesindeki camide 4 kişi arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İsmet U. (54), oğlu Yusuf U. (26) ile cuma namazı kılmak için gittiği ilçe merkezindeki Hacı İsa Camisi'nde Refik Ö. (55) ve kardeşi Ali Ö. (48) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, caminin içinde birbirlerini darbeden tarafları cemaat ayırdı.

İsmet U. ve Yusuf U. darbedildikleri gerekçesiyle Refik Ö. ve Ali Ö'den şikayetçi oldu.

Öte yandan olay, camideki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirini darbetmesi ve cemaatin kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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