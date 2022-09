Konya'da, can kayıplarının olduğu yangınlardan sonra başkandan 'elektrik' uyarısı

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte son 2 günde çıkan yangınlardaki can kayıplarına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. Başkan Altay, "Son günlerde yaşadığımız yangınlarda biri küçük yavrumuz olmak üzere canlarımızı kaybettik, üzüntünün tarifi yok. Allah rahmet etsin. Lütfen daha fazla dikkat. Özellikle elektrik tertibatlarına, priz ve şarj cihazı gibi aletlere daha çok dikkat" notunu paylaştı.

Kent merkezinde, 2 gün önce Doğanlar Mahallesi'nde yangın çıkan 2 katlı müstakil evden Okay Yürür (3) ve dayısı Yusuf Yürür (20), komşuları tarafından kurtarıldı. İçeride mahsur kalan anne Hülya Yürür (24) ise alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangından kurtarılan Okay Yürür, kaldırıldığı hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılarak, hayata döndürüldü. Küçük Okay, Konya'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruluyor.

Can kayıplarının yaşandığı diğer yangın ise gece yarısı merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde görevli hemşire Sevim Kayhan 'ın yatak odasında, uyuduğu sırada yangın başladı. Alevler, odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ, yangını fark edip, panikle kendisini pencereden sarkıttı. Melek Dağ, buradan düşerek, yaşamını yitirdi. Sevim Kayhan ise alevlerin arasında kalarak, hayatını kaybetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Twitter'daki hesabından kentteki yangınlarda can kayıplarına dikkat çeken mesaj yayımladı. Yangınlara karşı uyarılarda bulunan Başkan Altay, "Son günlerde yaşadığımız yangınlarda biri küçük yavrumuz olmak üzere canlarımızı kaybettik, üzüntünün tarifi yok. Allah rahmet etsin. Lütfen daha fazla dikkat. Özellikle elektrik tertibatlarına, priz ve şarj cihazı gibi aletlere daha çok dikkat" notunu paylaştı.