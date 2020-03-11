Konya'da çardağın çatısı çöktü, 29 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da çardağın çatısı çöktü, 29 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Konya'da çardağın çatısı çöktü, 29 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Konya'da bir çardağın çatısının çökmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

Konya'da çardağın çatısı çöktü, 29 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Konya'da bir çardağın çatısının çökmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Kamil Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu Cuma Kalkan'a ait çardağın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çardağa gelen Cuma Kalkan'ın oğulları, çatının çöktüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalan küçükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla kaldırılan molozların altından 5 kuzu, 24 tane koyun telef olmuş halde çıkarıldı. Enkaz altında kalan 5 koyun ve 1 köpek ise yaralı olarak kurtarıldı.


Çardak çatısının geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşarak çöktüğü üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Karatay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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