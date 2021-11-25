Konya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin B. idaresindeki 07 LFS 84 plakalı otomobil, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 15. kilometresinde, Turgay Ş. yönetimindeki 42 B 4554 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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