Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi - Son Dakika
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Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi

20.05.2022 11:42
Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi

Konya'nın Kulu ilçesinde çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanı girdi, kaçan diğer aracın sürücüsü yakalandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanı girdi, kaçan diğer aracın sürücüsü yakalandı.

Yusuf Hüyük (42) idaresindeki 25 SE 296 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Meteoroloji Kavşağı'nda N.K'nin kullandığı 03 EF 581 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Hüyük'ün aracı önce refüje ardından da peyzaj dükkanına girdi. Kaza sonrası N.K, ise otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kazada, polis ekipleri kaçan araç sürücüsü N.K'yi kısa sürede yakaladı.

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Kaynak: AA

Meteoroloji, Ankara, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

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