Konya'da çatıdan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da çatıdan düşen kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, çatıdan düşen kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde, çatıdan düşen kişi yaralandı.
ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet ettiği müstakil evin güneş enerji sistemini onarmak için çatıya çıkan Aydın Töre (46), dengesini kaybedince, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Töre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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