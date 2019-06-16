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Konya'da çekicilerle 20 dakika içinde 4 tane dorse çaldılar

1 saat önce

Konya'da sanayi bölgesinde bulunan bir galeride bulunan 4 dorse, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından 20 dakika içerisinde getirilen çekicilere yüklenerek çalındı.

Konya'da çekicilerle 20 dakika içinde 4 tane dorse çaldılar, System.String[]
Konya'da sanayi bölgesinde bulunan bir galeride bulunan 4 dorse, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından 20 dakika içerisinde getirilen çekicilere yüklenerek çalındı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan galeri sahibi Murat Şengün, akşam saatlerinde iş yerinden ayrılıp evine gitmesinin ardından elemanları da galeriyi kapatıp gitti. Gece saatlerinde iş yerine 4 çekiciyle gelen şüpheliler, kapının kilidini kırıp güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikten sonra dorseleri çekicilere bağlayarak iş yerinden ayrıldı. Galeri sahibi Murat Şengün'ün elemanları sabah galeriye geldiklerinde kapının açık olduğunu ve 4 adet dorsenin yerinde olmadığını fark etti. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanları, Murat Şengün'ü arayarak hırsızlık olayını bildirdi. İş yeri sahibi olay yerine gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheliler güvenlik kamerasında

Olayın ardından çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Murat Şengün'ün komşularına ait güvenlik kameralarında şahısların çekicilerle gelerek 20 dakika içerisinde dorseleri çaldıkları görülüyor.

İş yeri sahibi Murat Şengün, "Cuma günü ben iş yerinden biraz erken çıktım muhasebeci arkadaşta iş yerini kapattıktan sonra bana da haber vererek iş yerini kapattı. Buraya kadar her şey normal. Biz burada yaklaşık 8 yıldır çalışıyoruz. Bu tür olay hiç başımıza gelmemişti. Sabah saatlerinde arkadaşlar iş yerine gelmiş ama hırsızlık olduğunu fark ederek beni aradılar; iş yerinin kapısının açık olduğunu 4 dorsenin olmadığını söyledi ve ben bu durumun şaka olduğunu düşündüm. İş gerine geldiğimde hırsızlık olayının yaşandığını gördüm. Polis ekiplerine bildirdik, onlar incelemede bulundu. Biz de kendi çevremize haber verdik. Bizim kameralar yaklaşık saat 1 gibi görüntüler gidiyor. Biz burada mağdur olduk. Kameranın birini boyamışlar, bizim yaklaşık 400 bin lira kadar zararımız var" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Sabah, Konya, 3. Sayfa
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