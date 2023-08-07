Konya'da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

07.08.2023 17:37

Konya'da bir cenazeden dönen Tahir Özkürkçigil'in kullandığı otomobil, Konya-Afyon Karayolu'nda Recep A. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazada Tahir Özkürkçigil ve Tevfik Kağnıcı hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Konya'da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi Konya- Afyon Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaltı Mahallesi'ndeki bir yakınlarının cenazesinden dönen Tahir Özkürkçigil idaresindeki 18 KY 424 plakalı otomobil, tali yoldan Konya-Afyon Karayolu'na çıktığı sırada Konya'dan Ladik istikametine seyir halinde olan Recep A. idaresindeki 42 APD 412 kamyon ile çarpıştı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, 45 dakikalık çalışmanın sonunda bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Tahir Özkürkçigil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Fehmi Y., Bora Ö. ve Tevfik Kağnıcı sağlık ekiplerin müdahalesin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Tevfik Kağnıcı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor: Akbelen'deki kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil
18:19 Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi
18:15 Özgür Demirtaş'tan kendisini eleştiren Buket Aydın'a üstü kapalı gönderme: Kredi kartım bana ait
17:48 Yarım gram altın üretimi durduruldu
17:44 Düğünlerin gözdesi yarım gram altın tarih oluyor
17:35 Çöpe atılan patlıcan sapı şifa deposu çıktı! Faydaları inanılmaz
17:16 Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmeye hazırlanıyor
17:12 Beşiktaş bombanın pimini çekti! Dünyaca ünlü futbolcu, 24 saat içinde Türkiye'ye geliyor
17:15 'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 19:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement