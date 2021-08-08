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Konya'da çeşmelerden akan su güvenle içilebilir - Son Dakika

Konya'da çeşmelerden akan su güvenle içilebilir

08.08.2021 17:56
Konya'da çeşmelerden akan su güvenle içilebilir, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın tüm noktalarında kaliteli içme suyu sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, şehir merkezine günlük 400 bin metreküp suyu üç kaynaktan sağladıkları belirtti.

Bağbaşı Barajı'ndan gelip Seçme Arıtma Tesisi'nden yüzde 55, Altınapa Barajı'ndan gelip Akyokuş Arıtma Tesisi'nden de yüzde 15 oranında suyun geçtiğini, ayrıca yaklaşık yüzde 30 oranında suyun da kuyulardan çekildiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"2018 Haziran ayından önce neredeyse tamamını kuyulardan çekerek Konya'nın içme suyunu karşılıyorduk. KOP kapsamında Bağbaşı Barajı'nda biriken memba suyu kalitesindeki suyu şehrimize 2018 Haziran'ında kavuşturduk. Maalesef, bu yılın kurak geçmesi, biraz da kış aylarında kuraklığı düşünüp tedbirli davranarak böyle bir karışım uyguluyoruz. Ama bu sadece suyun içim kalitesinde bir farklılık oluşturuyor. Memba suyu kalitesinde su içmeye alıştığımız için belki şu anda çeşmeden içtiğimiz su biraz sert geliyor ama içme suyumuzun sağlıkla ilgili herhangi bir sorunu yok. Biz evde ailece suyumuzu çeşmeden kullanıyoruz. Konyalı hemşehrilerimiz de gönül rahatlığıyla çeşme suyunu içebilirler."

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin su kalitesini günlük denetlediklerini vurgulayan Altay, apartmanlardaki ve sitelerdeki depoların periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da çeşmelerden akan su güvenle içilebilir - Son Dakika


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