Konya'da cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken yakalandı - Son Dakika

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Konya'da cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken yakalandı
6 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Atakent Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen Y.Ö. (22) kaçmaya çalıştı.
Kovalamacanın ardından yakalanan Y.Ö'nün üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kimlik sorgusunda Y.Ö'nün cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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