Konya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi tarafından izlemeye alınan bir ev ve evle bağlantısı olduğu düşünülen bir araçta bulunan şahısların üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, toplam 23 gram uyuşturucu madde ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki şahıslardan birinin ise cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 4 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından A.K.'nın evinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 10 gram uyuşturucu madde ve 20 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 dolu kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ç. ve Ö.E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli A.K. ile cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan aranması da bulunan Ö.K ise adli makamlara sevk edildi.

Her 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.