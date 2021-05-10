Çiftçilerin, binek hayvanlarıyla şeker fasulyesi ekim mesaisi başladı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen Mahallesi'nde tarlalarda geleneksel yöntemle binek hayvanlarıyla "şeker fasulyesi" ekimi mesaisi başladı.

Beyşehir'in coğrafi işaretli ürünü olan ve bir kısmı yurt dışına gönderilen şeker fasulyesinin ekim faaliyetlerinde, son teknoloji ürünü traktörlerin yanı sıra bazı çiftçiler tarafından binek hayvanları da kullanılıyor.

Ekim sezonunun başlaması nedeniyle bugünlerde ilçede ekim mesaisi de hız kazandı.

Çiftçiler, tarlalarda eşek ve atlar koşturarak yapılan çiziler üzerine fasulye tohumu atıyor.

Atına bağladığı pullukla çift süren Mustafa Yaban, AA muhabirine, traktörlerin daha önceden işlediği tarlalarda toprağa çizi yaptığını belirtti.

Kadınların da çizi üzerine tohumları dökerek ekimi gerçekleştirdiğini ifade eden Yaban, şunları kaydetti:

"Atla çift sürüyor, pullukla çizi yarıyoruz. Ardından fasulye tohumu dökülerek ekim işi başlıyor. Böyle binek hayvanlarıyla yapılan ekimde ürün daha lezzetli oluyor, daha çok verim elde edebiliyoruz. İmkanı olanlar köyümüzde bu şekilde ekim yapıyor. Ben 61 yaşındayım ve atımla bu işi 40 yıldır yapıyorum."

Yaban, atla çift sürmenin oldukça zor olduğunu, 4-5 bin metrekarelik alanlarda mesai yaptıklarını vurgulayarak, zorlanmalarına karşın aldıkları ürünün çiftçinin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

"Atımı akşam eve dönünce 5 kilo arpayla ödüllendiriyorum"

Kullandıkları atların bakımına özen gösterdiklerini dile getiren yaban, şöyle devam etti:

"Atımı akşam eve dönünce 5 kilo arpayla ödüllendiriyorum. Sabah da aynı şekilde 5 kilo arpa veriyorum, ondan sonra tekrar birlikte mesaiye başlıyoruz. Tarla kenarındaki eşeğimizi ve arabasını ise bizleri ve malzemelerimizi taşıması için kullanıyoruz. Nisan ayının sonlarında başlayan ekim çalışmaları bu ayın sonuna kadar devam ediyor bölgemizde. Daha sonra ise damlama sulama boruları döşenecek, su verilecek, çapası yapılacak. Bebeğe bakar gibi ürüne de bakmak zorundasın. Aksi halde verim alamazsın."

"Burada olmaktan çok mutluyuz"

60 yaşındaki kadın çiftçi Safiye Yalçın ekim faaliyetlerinin ramazan ayına denk gelmesine rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kadınların da ekim mesaisinde erkeklere destek olduğunu anlatan Yalçın, "Biz de kadınlar olarak atın çift sürdüğü yerde açılan çiziye tohumları döküyoruz. Bu, sabahtan akşama kadar devam ediyor. Pandemide evlerde çok sıkıldık, şimdi ise çiftçilere tanınan imkan nedeniyle tarlada çalışabiliyoruz. Şehirlerde herkes evine kapandı, biz ise tarlaya çıktık. Burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.