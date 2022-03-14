Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibeli, yüzde 25 üretici katkılı toplamda 111 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Bakanlığın 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılması amacıyla Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çiftçilerine yüzde 75 hibe yüzde 25 üretici katkılı 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekilebilir alanların üretime kazandırılıp dışa bağımlılığın azaltılması hedefi ile gerçekleştirilen proje kapsamında ilçede 9 bin dekar alanda mercimek ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, dağıtım sırasında çiftçilerle bir araya gelerek, üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.