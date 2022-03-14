Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu

14.03.2022 13:15
Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu

Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibeli, yüzde 25 üretici katkılı toplamda 111 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibeli, yüzde 25 üretici katkılı toplamda 111 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Bakanlığın 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılması amacıyla Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çiftçilerine yüzde 75 hibe yüzde 25 üretici katkılı 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekilebilir alanların üretime kazandırılıp dışa bağımlılığın azaltılması hedefi ile gerçekleştirilen proje kapsamında ilçede 9 bin dekar alanda mercimek ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, dağıtım sırasında çiftçilerle bir araya gelerek, üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu
Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu
Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu

YORUMLAR
500
Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor Marmaris'te yeni arıcılar yetişiyor Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı

Hisarcık, Tarım, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da çiftçilere 111 ton sertifikalı yeşil mercimek tohumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement