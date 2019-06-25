Konya'da çiftlik yangını

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Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var