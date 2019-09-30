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Konya'da çiftlikte yangın

59 dakika önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin saman balyası zarar gördü.

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin saman balyası zarar gördü.

Doğanlar Mahallesi İbrahim Sinek'e ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Kadınhanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ve belediyelere ait iş makinaları yangına müdahalede bulundu.


Yaklaşık 3 saat süren çalışmada yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Yangında 12 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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