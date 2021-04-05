Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ramazan Başarı bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Başarı, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheli Tolga K'nın yakalanması için çalışma başlattı.