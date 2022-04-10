Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

10.04.2022 00:08
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Konya'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki tramvay durağı yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y. E. B, isimleri öğrenilemeyen kişiler tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan Y. E. B. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Y. E. B'nin tedavisi sürerken şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

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Selçuklu, Tramvay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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