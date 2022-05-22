Bıçaklanan gencin yakınları, şüphelinin 2 yakınını tüfekle yaraladı

KONYA - Konya'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan gencin yakınları, şüphelinin 2 yakınını tüfekle ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Farabi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö ile A.C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö. karnından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı adreste şüphelinin yakınlarının bulunduğu eve gelen A.Ö.'nün yakınları E.C. ve M.C.'yi tüfekle ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, her iki olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.