Son Dakika Haberleri: Konya'da cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da cinayet

43 dakika önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Konya'da cinayet, System.String[]

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova Mahallesi Çelikler Sokağı'nda Ö.K ile E.E. ve A.C. arasında tartışma çıktı.

Ö.K'nin silahla yaraladığı A.C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Ö.K, suç aletiyle Sarayönü ilçesinde yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ö.K. tutuklandı.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]