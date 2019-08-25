Konya'da cinayet

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova Mahallesi Çelikler Sokağı'nda Ö.K ile E.E. ve A.C. arasında tartışma çıktı.

Ö.K'nin silahla yaraladığı A.C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Ö.K, suç aletiyle Sarayönü ilçesinde yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ö.K. tutuklandı.