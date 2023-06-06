Konya'da Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayına ilişkin görülen davada gerekçeli karar çıktı - Son Dakika
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Konya'da Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayına ilişkin görülen davada gerekçeli karar çıktı

06.06.2023 15:05

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen cezaların gerekçeli karar duyuruldu. Cinayet zanlısına öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis, konut dokunulmazlığı ihlalinden 4 yıl, yaralama suçundan da 4 yıl hapis cezası verildi. Cinayet zanlısının sevgilisine olayın ardından "Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm" dediği aktarıldı.

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası geçtiğimiz cuma günü Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Günlerce Müge Anlı'nın programında ele alınan olayın karar duruşmasında tutuklu sanık cinayet zanlısı Ertuğrul Çelik hakkında, Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlalden 4 yıl, Büşra Büyükşen'i yaralama suçundan ise 9 ay, sanık Abdullah Başdemir'e azmettirme suçundan 1 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezası, tutuklu sanık Esra Taş ise azmettirme suçundan müebbet cezası ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"İÇİN RAHAT OLSUN BEN ONLARI ÖLDÜRTTÜM" DETAYI

Mahkeme heyeti 305 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Abdullah Başdemir'in Esra Taş'a yönelik, "Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm" şeklinde ifadelere yer verilirken, "Ertuğrul'un bu olayı Esra ve Abdullah'ın azmettirmesi sonucu gerçekleştirdiği, dosya içeriğinde yer alan iletişimin tespiti kayıtlarından anlaşılacağı üzere sanıklar Esra ve Abdullah'ın hayatın olağan akışına uymayacak şekilde tedirgin hareketler ve konuşmalar yaptıkları, bizzat olayı gerçekleştirdiklerine dair konuşmalar olmasa da araştırılmalarını bu öldürme olayı ile ilişkilendirmeleri, bu minvalde araştırma ve konuşma yapmalarının da hayatın olağan akışına uymadığı, tanık Hatice'nin aşamalarda değişmeyecek şekilde olay günü akşamı, sanıklar Abdullah ve Esra arasında Abdullah'ın Esra'ya hitaben Hüseyin'in ailesini kastederek 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' şeklinde sözler söylediği, Esra'nın da buna karşılık olarak sanık Abdullah'a şaka yollu 'sen aslansın yaparsın' dediği" ifadelerine yer verildi.

Konya''''da cinayete kurban giden çiftin öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Büyükşen çifti

OLAY YERİNE KAÇ DAKİKADA GİDEBİLECEĞİ HESAPLANMIŞTI

Verilen kararın gerekçesinin devamında ise, "Ertuğrul'un telefon baz bilgilerinin olay yerinde çıkmamasının sanığın o saatte olay yerinde olmayacağını göstermeyeceği, sanığın muhtemel baz bilgilerini kendi lehine çevirmek ve olayda yakalanmamak amacıyla telefonunu yanına almadığı, öldürme eyleminin gerçekleştiği saat, olay yeri ile sosyal tesis arasındaki mesafe, Google haritalar üzerinden yapılan sorgulamaya göre İsmil ile Apa arasındaki mesafenin 68 km olması ve bu mesafenin 90 km hızla giden bir araçla 45 dakikada 120 km hızla giden bir araçla 34 dakika sürede alınabilmesi, eylem saatinin trafiğin sakin olduğu vakte denk gelmesi ve sanık Ertuğrul'un olay günü saat 23.00 sıralarında sosyal tesise gelmesi de dikkate alındığında sanığın eylemden sonra tesise gidebilmesi için yeterli zamanının olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

Katil zanlısı Ertuğrul Çelik'in sokak ve evlerin benzer olması nedeniyle Muradiye-Mustafa Kalınkayış çifti sanarak maktuller Metin ve Necla Büyükşen''''i öldürdüğüne yer verildi.

Konya''da cinayete kurban giden çiftin öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Konya'da Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayına ilişkin görülen davada gerekçeli karar çıktı - Son Dakika


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