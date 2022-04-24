Konya'da cip alev alev yandı - Son Dakika
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Konya'da cip alev alev yandı

24.04.2022 00:57
Konya'da cip alev alev yandı

Konya'da çıkan yangında cip alev alev yanarken, bir otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü.

Konya'da çıkan yangında cip alev alev yanarken, bir otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü.

İlk araç yangını dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yaşandı. Bir cipte çıkan yangında araçtan alevler yükseldi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, alevler bir anda bütün aracı sararken, patlama sesi de duyuldu. Yangında aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İkinci yangın ise gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Antalya Çevre Yolu Karabulak Kavşağı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki otomobil seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü yol kenarına dururken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede araca müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürülürken, maddi zarar meydana geldi. - KONYA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da cip alev alev yandı - Son Dakika


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