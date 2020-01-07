Konya'da cips fabrikası deposunda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Konya'da cips fabrikası deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir cips fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da cips fabrikası deposunda çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir cips fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayavşar Beldesi'ndeki bir patates cipsi fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Seydişehir ve Beyşehir ilçeleri ile Konya'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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