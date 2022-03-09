Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

09.03.2022 10:49

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kente uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste gözaltına alınan şüphelinin üzerindeki cips kutularının içinde 770 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cips kutularına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika


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