Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı

09.03.2022 11:47
Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı

Konya'da cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyu piyasaya sürmek isteyen şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya'da cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyu piyasaya sürmek isteyen şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın kente uyuşturucu ulaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada cips kutusuna gizlenmiş 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı suçtan aranması olan ve hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulanan başka bir şüpheli de, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı
Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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