Konya'nın Çumra ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan çoban tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Sürgüç Mahallesi'nde dün akşam Afganistan uyruklu iki çoban arasında sürülerin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikiliyi ayırmaya çalışan Afganistan uyruklu çoban Golaboddin Moghimi silahla vuruldu.
Hayatını kaybeden Moghimi'nin cenazesi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerden birini gözaltına aldı.
Olay yerinden kaçan diğer şüpheli Zahir M. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi'nde yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika