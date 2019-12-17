Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

6 saat önce

Konya'nın Altınekin ilçesinde Afgan uyruklu iki çoban arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Altınekin ilçesinde Afgan uyruklu iki çoban arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Altınekin ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu V.M.T. ile aynı mahallede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Gulle Menderes arasında, koyun sürülerinin birbirine karışması meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.M.T, av tüfeğiyle Gulle Menderes'i vurdu. Şüpheli V.M.T. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde V.M.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Afgan uyruklu çobanın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma kaçan şüpheli V.M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Altınekin, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de otopark cezası kesildi
Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:55 Asgari ücret hangi ülkede ne kadar? - Son Dakika Haber
16:50 İYİ Parti Genel Bakanı Akşener'in kabulleri - Son Dakika Haber
16:50 Midyat'ta doğalgaz çalışmaları - Son Dakika Haber
16:46 Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı... - Son Dakika Haber
16:44 FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika Haber
16:41 Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
16:25 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:01:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da çobanların koyun kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]