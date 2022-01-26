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Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği - Son Dakika

Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği

26.01.2022 03:37

Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sömestr tatili ve yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için çocuklara farklı bir program gerçekleştirip kartopu oynama ve kardan adam yapma etkinliği düzenledi.

Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği

KONYA - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sömestr tatili ve yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için çocuklara farklı bir program gerçekleştirip kartopu oynama ve kardan adam yapma etkinliği düzenledi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım oldu. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği etkinlikte çizgi film karakterleri animasyon ekibi de çocuklarla kartopu oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da etkinlikte çocuklarla bol bol kartopu oynadı. Etkinliğin diğer bir bölümünde ise kardan adam yapma yarışması düzenlendi. Çocuklar büyük bir özenle yaptıkları kardan adamları, jüri üyelerine gösterip birinci olmak için ter döktü. Kardan Nasreddin Hoca, kardan kaynana, yatan kardan adam, kardan robot, kardan hayalet, kardan Selçuklu kadını, kardan ikizler gibi birçok kardan adam figürünün yapıldığı etkinlikte Nasreddin Hoca Özel Ödülü ve birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri etkinliğe katılan protokol tarafından çocuklara verildi. Yarışmada toplam 46 kardan adam yapılırken, yarışmaya katılan herkese Akşehir Spor kaşkolu hediye edildi.

Akşehir'de etkinliğin geleneksel hale geleceğini ve birinci kar şenliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak eski kış günlerindeki eğlenceyi yaşatmak adına çocuklarımız için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızla kartopu oynadık. Ayrıca kardan adam yarışması düzenledik. Bu yarışmada jürimiz tarafından seçilenlere ödüllerini verdik. Birincisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin inşallah her yıl devamını gerçekleştireceğiz. Yeter ki beyaz bereket yağsın. Bazı yerlerde beyaz felaket, beyaz facia diyorlar ama biz buna beyaz bereket diyoruz. Çünkü kar bir berekettir, biz buna inanıyoruz ve bereket olduğunu da çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Etkinlikte Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara sıcak çikolatalı süt, patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtılırken, bazı katılımcılarda kar üzerinde halay çekip, oyun oynadı. Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, çocuklar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği
Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği
Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği

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Salih Akkaya, Akşehir, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da çocuklara kartopu oynama ve kardan adam etkinliği - Son Dakika


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