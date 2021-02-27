Konya'da coğrafi işaret belgeli şeker fasulyesinde ilk ihracat sevinci - Son Dakika

Konya'da coğrafi işaret belgeli şeker fasulyesinde ilk ihracat sevinci

27.02.2021 13:43
Konya'da coğrafi işaret belgeli şeker fasulyesinde ilk ihracat sevinci, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesine sahip Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin yöreden ilk kez yurtdışına gönderildiği bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesine sahip Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin yöreden ilk kez yurtdışına gönderildiği bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, son dönemde Konya'dan ihracata gönderilen ürün çeşitliliğinin giderek arttığı belirtildi.

İhracata giden ürünlere il genelinden her geçen gün bir yenisinin eklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "İlimizde bir ilk yaşanarak coğrafi işaret belgesi almış 9 adet tescilli üründen birisi olan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin ilk ihracatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Sofralarımızın vazgeçilmezi, yöresel lezzetimiz artık yurt dışında" vurgusuyla yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Fasulye üretiminde 1. sırada olan Konya ilimizde, 2020 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık olarak 62 bin 400 ton fasulyenin üretimi gerçekleştirilmiştir. Beyşehir ilçemize bağlı Akçabelen Mahallesinde üretim yapan çiftçiler, arazilerin küçük ve parçalı olmasına rağmen Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatif kanalıyla birlikte hareket ederek üretimini yaptıkları ve coğrafi işaret tescili aldıkları Akçabelen( Çetmi) Şeker Fasulyesinin ihracatçı bir firma kanalıyla Almanya'ya ihracatını gerçekleştirmiştir. İhracatçı firma tarafından il müdürlüğümüze yapılan başvuruya istinaden; İl müdürlüğümüze bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Salığı Şube Müdürlüğünde görevli İnspektörler tarafından firmaya ait bir depoda 5996 Sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrol ve denetimler neticesinde Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracat işlemleri tamamlanmış ve ilimizden ilk coğrafi tescilli ürünün ihracatı gerçekleştirilmiştir."

Akçabelen, İhracat, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da coğrafi işaret belgeli şeker fasulyesinde ilk ihracat sevinci - Son Dakika


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