Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı

28.04.2022 15:03

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çöken inşaat halindeki binanın enkazı altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çöken inşaat halindeki binanın enkazı altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta inşaat halindeki iki katlı bina, beton atımı sırasında çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan İbrahim Bektaş ve Nuri Saçak yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı
Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçi kurtarıldı - Son Dakika


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