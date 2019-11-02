Son Dakika Haberleri: Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu
Son Dakika Güncel Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu

Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu.

Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak'ta camiye giden bir kişi, çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini duydu. Konteynerde poşet içerisine konulmuş bebek bulan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bir haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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