Konya'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

Konya'da polisin yaptığı denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanırken, kumar oynandığı ve ruhsatsız olduğu belirlenen 4 iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde merkez Selçuklu ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi. Yapılan aramada tombala makinesi, kamera ve çeşitli ekipmanlar ele geçirilerek 24 şahsa "Kabahatler Kanunu" ve Covid-19 tedbirleri kapsamında işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 6 umuma açık iş yerinin belgelerinin eksik olduğunu, 4 iş yerinde tütün mamulleri tüketimi yapıldığını tespit ederek ruhsatsız olan 3 iş yerini mühürledi. İş yerlerinde bulunan 87 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlalden, 2 iş yeri sorumlusuna bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan işlem yapıldı. - KONYA