Konya'da cuma namazı için koronavirüs önlemi - Son Dakika

KONYA'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, koronavirüse tedbir amaçlı 'cemaatle ibadete ara verilmesi' kararının ardından, camilerin kapısı kilitlendi. Cuma namazını kılmaya gelen az sayıda kişi de cami önünde bekleyen polis tarafından uyarılarak, geri gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, koronavirüs nedeniyle cuma ve diğer namazların cemaatle kılınmasına ara verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İl Müftülüğü tarafından tüm camilerin kapıları kilitlendi. Polis ekipleri, kent genelindeki camilerin önünde önlem alıp, namaz kılmaya gelenleri uyararak, geri gönderdi. Normal dönemde Cuma namazı için yüzlerce kişinin geldiği Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camisi'ne az sayıda insan gelirken, onlar da polis tarafından uyarılıp, geri gönderildi.