Son Dakika Haberleri: Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar
Son Dakika Güncel Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar - Son Dakika

Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Doğu Türkistan'a yaşanan zulümlere dikkat çekmek için Küpe Dağı'na tırmandı.

Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Doğu Türkistan'a yaşanan zulümlere dikkat çekmek için Küpe Dağı'na tırmandı.


Sabah araçlarıyla Taraşçı beldesine gelen 8 dağcı, soğuk hava ve sis altında kar üzerinde tırmanışa geçti.


Toros Dağları'nın zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı açarak Çinin uygur bölgesinde yaşanan zulme dikkat çekmek için "Şimdi Değilse Ne zaman, Yalnız değildir Türkistan, Seydişehirli Dağcılar" pankartını açtılar.

Dağcılardan Mutafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize destek olmak amacı ile onların sesini dünyaya duyurmak, onlara destek olmak için Seydişehirli dağcılar olarak zirve tırmanışı gerçekleştik. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yalnız değildir. Kardeşlerimize yapılan insanlık dışı zulmü tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki Türk milleti dünya üzerinde zulüm gören Türk arıyorsa doğu Türkistan'a baksın ve diyoruz ki İslam ümmeti dünya üzerinde zülüm gören Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan'a baksın." İfadelerini kullandı.


Seydişehirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektikten sonra döndü.

Doğu Türkistan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Aslıhan Hünel klibindeki öpüşme sahnesini "Türk halkına saygımızdan" diyerek kaldırdı
Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 01:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]