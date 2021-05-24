Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) ile jandarma ekipleri, Yılmaz'ın en son görüldüğü alanda arama çalışması başlattı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti