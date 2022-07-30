Konya'dan 100 bin liralık döviz çalan şahıslar tutuklandı

Konya'da daha önce bir kaç kez döviz alma bahanesiyle geldikleri kuyumcudan, tekrar döviz bozdurma bahanesiyle 100 bin lira değerinde döviz çalan 3 Gürcistan uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mustafa Yiğit'e ait kuyumcuya daha önce bir kaç kez gelerek döviz bozduran 3 kişi, tekrar kuyumcuya gelerek 100 bin liralık döviz almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, yaklaşık 100 bin liralık euro ve doları hazırlayarak tezgahın üzerine koydu. Bu sırada şüpheliler, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Kaçan şüpheliler Adana'da yakalandı

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakın çevreden taksiye bindiklerini tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yapılan çalışma sonrası şahısların bindiği taksinin Adana'ya gittiği belirlendi. Konya ve Adana Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde Gürcistan uyruklu Iraklı Bulıa (33), Gela Tsulaıa (43) ve Borıs Tsulaıa (34) Adana'da aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheliler Konya'ya getirilirken, kuyumcudan çalınan yaklaşık 100 bin lira değerindeki döviz eksiksiz olarak iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Adliyesine sevk edildi. Üç zanlı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA