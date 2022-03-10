Konya'da damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

10.03.2022 13:57
Konya'da damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

Konya'da dün damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da dün damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Damadı Abdullah K'nin, kızı ve kendisine yönelik bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Fatma G, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Hatice K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan Abdullah K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde dün boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K. ve annesi Fatma G ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı Başkan Erkoyuncu: 'Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz' Başkan Erkoyuncu: 'Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz'

Tıp Fakültesi, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement