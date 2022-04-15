Konya'da darbedilen genç kadının teyzesi: "Sonuna kadar şikayetçiyiz" - Son Dakika
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Konya'da darbedilen genç kadının teyzesi: "Sonuna kadar şikayetçiyiz"

15.04.2022 21:03
Konya'da darbedilen genç kadının teyzesi: "Sonuna kadar şikayetçiyiz"

Konya'da zorla alıkonularak işkence gördüğü iddia edilen D. D'nin teyzesi Zeynep Çoban, şüphelilerin ağır ceza almasını istediklerini söyledi.

Konya'da zorla alıkonularak işkence gördüğü iddia edilen D. D'nin teyzesi Zeynep Çoban, şüphelilerin ağır ceza almasını istediklerini söyledi.

Çoban, AA muhabirine, yeğenin D. D'nin, Murat D. ve Sara D'nin işlettiği kafede çalıştığını söyledi.

D.D'nin patronu hakkında bazı rahatsızlıkları aktarması üzerine kafeye gittiğini anlatan Çoban, "'O daha çocuk, neden böyle bir şey yaptınız. Ağabeyi yaşındasınız.' dedim. Bunun üzerine Murat D. bana hakaret etti ve tehditte bulundu. Yeğenim başka yerde çalışmaya başladı ama peşini bırakmadılar. Hayatı zindan ettiler. Yeğenim, kimseyle konuşmak, görüşmek istemiyor. Sonuna kadar şikayetçiyiz, hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Olay

D.D. adlı genç kadın 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp, darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

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Hakaret, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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