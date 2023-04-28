Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdüler - Son Dakika
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Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdüler

28.04.2023 17:15
Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdüler

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda sanık Yaşar Karadeniz'in, sanık Fatih Özçiftçi'yi maktul Orhan Çumralıgil'i bıçaklarken engellemediği, elleriyle vurarak öldürme eylemine katıldığı, bu nedenle her iki sanığa da müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

Özçiftçi'nin bıçak, diğer sanık Karadeniz'in de ellerini kullanarak, eylemi birlikte gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs 2021'de apartmanın girişinde alkollü oldukları öne sürülen Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile darbettikleri kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı.

Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz, hiçbir indirim uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldürdüler - Son Dakika
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