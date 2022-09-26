Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor

26.09.2022 16:50
Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Ö, Yaşar K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yaşar K, önceki beyanlarını tekrarladı, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık Fatih Ö. de tahliyesini istedi, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay sırasında maktul Orhan Çumralıgil'den aldığım darbeyle zaten şuurumu kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

Olayda bıçaklanan mağdur Dündar K. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Biz o gün Ayşenur E'nin bağırma seslerini duyduğumuz için evden dışarı çıktık. Kadın feryat ediyordu. Sanık Yaşar ile Fatih, maktul Orhan'a saldırdı. Maktul yere düşünce de aynı şekilde saldırmaya devam ettiler. Maktul Orhan, olay öncesinde sanıklara bir müdahalede bulunmadı. Biz zaten o niyetle dışarı çıkmamıştık." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına ve mağdur Dündar K'nin kavga sırasında oluşan bıçak yarasına ilişkin Konya Adli Tıp Kurumundan kesin rapor alınmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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