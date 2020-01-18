Konya'da "Dava ve Şuur" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Dava ve Şuur' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Konya'da "Dava ve Şuur" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nin (TEYAD) Cuma sohbetlerinde bu hafta eğitimci ve yazar Ömer Lütfi Ersöz, "Dava ve Şuur" konulu konferans verdi.

Konya'da

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nin (TEYAD) Cuma sohbetlerinde bu hafta eğitimci ve yazar Ömer Lütfi Ersöz, "Dava ve Şuur" konulu konferans verdi.


Programda konuşan Ersöz, dava denilen ana unsurun, inanılan değerler bütünü ve inanç sisteminin tamamı olduğunu belirtti.

Ersöz konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz buna dava diyoruz. İster siyasette ister sivil toplumda, isterse ticarette, nerede olursak olalım dava bilinciyle hareket etmek ve İslami bir yaşantıyla hayatımızı sürdürerek, örnek olmak zorundayız. İnançta ve davada samimiyet, samimiyet ve samimiyet diyorum. Çünkü din, samimiyettir. İmanımızı korumak ve kollamak için bu güzelliklerin de farkında olmamız gerekmektedir."

Konferansa Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz ve Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Halil Ürün de katıldı.

TEYAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Ersöz'e, dernek plaketi hediye edildi.

Ömer Lütfi Ersöz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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