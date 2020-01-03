Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.

Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce Suriye'den Seydişehir'e gelen ve ilçedeki inşaatlarda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Besil El S. (22) bir yıl önce Suriye'ye dönerek DEAŞ terör örgütünün silahlı kolunda görev almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Besil El S'nin Seydişehir'e döndüğü bilgisini alan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası ekipler Besil El S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Besil El S. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Besil El S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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