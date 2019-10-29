Son Dakika Haberleri: Konya'da deaş operasyonu 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Konya'da deaş operasyonu 11 gözaltı

Konya'da deaş operasyonu 11 gözaltı

20 dakika önce

Konya'da DEAŞ operasyonu 11 gözaltıKonya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmaya katıldıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu 11 gözaltı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmaya katıldıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'deki çatışmalara katıldığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait çeşitli metaryellere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Konya'da deaş operasyonu 11 gözaltı

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği
Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince kan aktı Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da deaş operasyonu 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]