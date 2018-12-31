Konya'da Deaş Operasyonu

Konya
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.