Son Dakika Haberleri: Konya'da Deaş Operasyonu

Konya'da Deaş Operasyonu

1 saat önce

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği iddia edilen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı çıkartılan 13 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerden, aralarında grubun elebaşı olduğu iddia edilen U.P. ve eşi H.P'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar! Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:17:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]