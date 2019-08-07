Son Dakika Haberleri: Konya'da DEAŞ operasyonu
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Konya'da DEAŞ operasyonu

9 dakika önce

Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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