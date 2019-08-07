Konya'da DEAŞ operasyonu
9 dakika önce
Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:44 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye
uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
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