Son Dakika Haberleri: Konya'da deaş operasyonu 2 gözaltı
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Konya'da deaş operasyonu 2 gözaltı

29 dakika önce

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Konya'da deaş operasyonu 2 gözaltı

El Bağdadi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:44 Kaynak: DHA
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